В Госдуму внесут проект о бесплатной юридической помощи пенсионерам

С инициативой выступили депутаты партии «Справедливая Россия - За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в палату законопроект, которым предлагается предоставлять гражданам России пенсионного возраста бесплатную юридическую помощь, документ оказался в распоряжении РИА Новости.