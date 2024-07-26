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Посол КНР Фэн: Китай не намерен вмешиваться в президентские выборы в США

Посол КНР Фэн: Китай не намерен вмешиваться в президентские выборы в США

Посол КНР в Вашингтоне Се Фэн заявил, что Китай не намерен вмешиваться в предстоящие в ноябре президентские выборы в США и ожидает аналогичного подхода в ответ, в том числе применительно к "тайваньскому вопросу".

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