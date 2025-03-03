Скандал в Белом доме: Трамп против своих советников — будущее Зеленского под угрозой!

Однако, по его словам, сам Дональд Трамп не разделяет столь радикальную позицию своих советников. Владимир Зеленский, в свою очередь, считает, что его смещение с поста президента будет непростым делом, требующим не только проведения выборов, но и предотвращения его участия в них.