Военное обозрение

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Почему «Лис пустыни» не смог прорваться к Александрии

Почему «Лис пустыни» не смог прорваться к Александрии

Эрвин Роммель (слева) и командир 21-й танковой дивизии Георг фон Бисмарк (справа) Ситуация на фронте В мае-июне 1942 года Роммель разгромил британские войска в сражении при Газале (Как Роммель разгромил 8-ю британскую армию и взял Тобрук).

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