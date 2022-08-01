Почему «Лис пустыни» не смог прорваться к Александрии

Эрвин Роммель (слева) и командир 21-й танковой дивизии Георг фон Бисмарк (справа) Ситуация на фронте В мае-июне 1942 года Роммель разгромил британские войска в сражении при Газале (Как Роммель разгромил 8-ю британскую армию и взял Тобрук).