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Why James Garner Quit His Hit '50s Western Series Maverick After Just Three Seasons

Why James Garner Quit His Hit '50s Western Series Maverick After Just Three Seasons

James Garner became a household name in the 1950s thanks to Maverick, but when push came to shove, Garner had to be a maverick, too, and leave the TV series.

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