Why James Garner Quit His Hit '50s Western Series Maverick After Just Three Seasons

James Garner became a household name in the 1950s thanks to Maverick, but when push came to shove, Garner had to be a maverick, too, and leave the TV series.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Goldbergs Renewed...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым