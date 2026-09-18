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Аргументы и Факты

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КСИР атаковал танкер под флагом Того

КСИР атаковал танкер под флагом Того

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру Trend, следовавшему под флагом Того через Ормузский пролив, передает Fars.

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