КСИР атаковал танкер под флагом Того

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана нанесли удар по нефтяному танкеру Trend, следовавшему под флагом Того через Ормузский пролив, передает Fars.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Трамп: Россия дал...
- L Песков: РФ поддер...
- L Путин: Россия ник...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым