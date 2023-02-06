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Политолог Марков: проведенные ФБР обыски в резиденции Байдена являются спланированной акцией

Политолог Марков: проведенные ФБР обыски в резиденции Байдена являются спланированной акцией

Проведенные сотрудниками ФБР обыски в резиденции президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена являются частью кампании по его устранению из предстоящей гонки за пост президента страны в 2024 году.

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