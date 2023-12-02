Стартап Stability AI начал поиск покупателя на фоне финансовых трудностей и давле...

Стартап Stability AI начал поиск покупателя на фоне финансовых трудностей и давления инвесторовБританский стартап в области ИИ — Stability AI, известный своим генератором изображений Stable Diffusion, ведёт переговоры с потенциальными покупателями бизнеса.
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