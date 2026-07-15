Песков выразил сожаление о деградации ситуации в Персидском заливе

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, выразил обеспокоенность по поводу возобновления деградации ситуации в районе Персидского залива, указав на отсутствие стабильности в этом стратегически важном регионе.
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