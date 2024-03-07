Бизнес-омбудсмен Андрей Осипов и глава Завьяловского района Николай Онищенко обсудили текущее состояние предпринимательского климата

6 марта в рамках деловой программы Дня Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае бизнес-омбудсмен Андрей Осипов провел рабочую встречу с главой Завьяловского района Николаем Онищенко.
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