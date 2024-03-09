Модная обувь на весну 2024

Встречайте тепло и солнце красиво — вместе с трендами и новинками обуви сезона весна 2024. В этой подборке мы собрали ключевые модели, среди которых вы наверняка подберете собственного фаворита: встречайте! Сапоги-трубы Пока теплая погода окончательно не вступит в свои права, можно успеть поносить ультрамодные сапоги-трубы.