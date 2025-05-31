Суд арестовал 2 участников махинаций с принадлежащим афганцам санаторием "Русь"

Мещанский районный суд Москвы арестовал генерального директора АНО "Центр "Ветеран-Русь" Валерия Белялова и экс-лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций Андрея Чепурного по делу об особо крупном мошенничестве.