Вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые поезда

Александр Ляшенко

Дурость очевидна: наземное метро, или метро или автострада + трамвай! Смысл метро в значительном уменьшении пассажиропотока именно на поверхности! а козлиная идея Куйвашева, это тот самый кофе, только из ячменя.Совпадает только цвет а суть и свойства несоизмеримы: как небо и земля.Но Куйвашев,хочет создать горожанам с шумом и безопасностью,он дурак конченный, что ещё сказать?