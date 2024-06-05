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Вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые поезда

Вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые поезда

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что железнодорожный вокзал Екатеринбурга перестанет принимать грузовые поезда.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Дурость очевидна: наземное метро, или метро или автострада + трамвай! Смысл метро в значительном уменьшении пассажиропотока именно на поверхности! а козлиная идея Куйвашева, это тот самый кофе, только из ячменя.Совпадает только цвет а суть и свойства несоизмеримы: как небо и земля.Но Куйвашев,хочет создать горожанам с шумом и безопасностью,он дурак конченный, что ещё сказать?
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