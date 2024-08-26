Пока вы спали: анонс крупной победы РФ в зоне СВО и продление ареста Дурова

Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Майя Maja
    Там  где арабы в лице ОАЭ пройдутся, там французам даже США не поможет. Дурову желаю сил против этих " проститутов"В ОАЭ потребовали...
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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  какое  отношение  к СВО  имеет арест  проходимца-олигарха? Зае....ли  вы  уже  с  этим  подонком. Тем  нет  больше?
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10 час.
Галина Чужая
Самой важной и самой желанной новостью для нас станет освобождение Курской области.  А Дуров сам напросился - думал, что он  неприкасаемый и шлялся где хотел, это во-первых, а во-вторых - он гражданин  Франции вот пусть теперь и разбирается с Францией. А то как  жареным запахло они все сразу вспоминают, что они россияне и их надо срочно спасать.
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10 час.
Вячеслав Денисов
Возбуждение темой ареста Дурова можно понять, если внимательно следить за сообщениями. Оказывается, наши военные на СВО активно используют &quot;Телеграм-канал&quot; для связи. А почему? Где-то месяц-два назад стало известно о возбуждении уголовного дела против генерала, командующего всей армейской связью. Означенный генерал, вместо разработок надёжной связи в войсках, закупил по дешёвке какую-то китайскую хрень, что обнаружилось спустя 2 года после начала СВО!!! И теперь, если Телеграм закроют, или Дуров сдаст ключи шифрования, в наших войсках опять появятся связисты с катушками! Безнаказанное воровство в МО оплачено кровью российских солдат! И на этой крови воздвигнуты генеральские дворцы, куплена недвижимость в странах потенциального противника и т.д. и т.п.!!!
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6 час.

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