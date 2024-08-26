Пока вы спали: анонс крупной победы РФ в зоне СВО и продление ареста Дурова

Владимир Алтайцев А какое отношение к СВО имеет арест проходимца-олигарха? Зае....ли вы уже с этим подонком. Тем нет больше?

Галина Чужая Самой важной и самой желанной новостью для нас станет освобождение Курской области. А Дуров сам напросился - думал, что он неприкасаемый и шлялся где хотел, это во-первых, а во-вторых - он гражданин Франции вот пусть теперь и разбирается с Францией. А то как жареным запахло они все сразу вспоминают, что они россияне и их надо срочно спасать.