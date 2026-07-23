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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джессика Шепард вышла на единоличное второе место по трипл-даблам (5) в истории женской НБА

Форвард «Далласа» Джессика Шепард помогла своей команде обыграть «Портленд» (101:97). На счету баскетболистки 18 очков (7 из 11 с игры, 4 из 4 с линии), 15 подборов и 10 передач при 3 потерях.

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