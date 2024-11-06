Ожидать сверхдивидендов от "Яндекса" не стоит

Яндекс отчитался за III кв. 2024 г. — менеджмент вновь получил увесистое вознаграждение, раскрыли прибыль/убытки объединённого сегмента!Главное событие в жизни компании уже произошло — это продажа российского бизнеса нидерландской Yandex N.
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