Блог частного и...
Открыть форекс счёт
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

Ожидать сверхдивидендов от "Яндекса" не стоит

Ожидать сверхдивидендов от "Яндекса" не стоит

Яндекс отчитался за III кв. 2024 г. — менеджмент вновь получил увесистое вознаграждение, раскрыли прибыль/убытки объединённого сегмента!Главное событие в жизни компании уже произошло — это продажа российского бизнеса нидерландской Yandex N.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх