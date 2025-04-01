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ВЕСТИ КРЫМ

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В Крыму 1 апреля начался пожароопасный сезон

В Крыму 1 апреля начался пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон начался в Крыму 1 апреля. Об этом сообщает МЧС РК. В чрезвычайном ведомстве напомнили гражданам, что в пожароопасный сезон категорически запрещается: разводить костры, использовать приспособления с открытым огнем, курить, бросать горящие спички и окурки в не предусмотренных для этого местах; оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами материал; выжигать траву под деревьями, на полянах, стерню на полях.

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