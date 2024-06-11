Самую доступную и наиболее дорогую квартиру свыше 100м² продают в Центральном Сочи Ценник стартует от 22₽ млн, а средняя цена по городу около 70₽ млн.
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Самую доступную и наиболее дорогую квартиру свыше 100м² продают в Центральном Сочи Ценник стартует от 22₽ млн, а средняя цена по городу около 70₽ млн.