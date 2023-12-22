Советы на период ретроградного Юпитера: что планета нам готовит в 2024 году Алёна Юрьева Планета Юпитер, отвечающая за изобилие, счастье, и мудрость, в 2024 году представляет необычное явление — свое ретроградное положение.
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