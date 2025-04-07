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Царьград

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Аренда домов на майские в России: рост цен до 9,4 тыс. рублей в сутки

Аренда домов на майские в России: рост цен до 9,4 тыс. рублей в сутки

Стоимость аренды дома в России за майские праздники выросла на 8% до 9,4 тыс. рублей за сутки, сообщили в сервисе "Суточно.

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