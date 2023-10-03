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В Госдуме предложили поднять часть налогов

В Госдуме предложили поднять часть налогов

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Михаил Щапов выразил мнение о необходимости увеличения налогов для самых богатых россиян в целях увеличения доходов федерального бюджета.

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