В Госдуме предложили поднять часть налогов

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Михаил Щапов выразил мнение о необходимости увеличения налогов для самых богатых россиян в целях увеличения доходов федерального бюджета.
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