Осужденный в Новосибирске мигрант получил ещё 15 лет за оправдание терроризма

Гражданин Азербайджана восхвалял террористов, захвативших заложников в Беслане и на Дубровке.Отбывающий наказание в колонии под Красноярском мигрант из Азербайджана Эльнур Ахмедов получил ещё один срок, на 15 лет, за публичное оправдание терроризма.