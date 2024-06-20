Осужденный в Новосибирске мигрант получил ещё 15 лет за оправдание терроризма

Гражданин Азербайджана восхвалял террористов, захвативших заложников в Беслане и на Дубровке.Отбывающий наказание в колонии под Красноярском мигрант из Азербайджана Эльнур Ахмедов получил ещё один срок, на 15 лет, за публичное оправдание терроризма.
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