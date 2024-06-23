У задержанного главы района Дагестана Омарова проводят обыски

ИЗВЕСТИЯ У ранее задержанного главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова проводят обыски в доме, он дает показания по факту участия двоих собственных сыновей в совершении терактов в Махачкале.
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