Правозащитник: «Сербия должна подготовить доклад о реабилитации усташизма в Хорватии»

Лидер Союза сербов региона Миодраг Линта заявил, что Сербии следует подготовить доклад о реабилитации усташей в Хорватии и нарушении прав человека оставшихся там сербов, включая угрозы и физические нападения на этнической почве.
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