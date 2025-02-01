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Правозащитник: «Сербия должна подготовить доклад о реабилитации усташизма в Хорватии»

Правозащитник: «Сербия должна подготовить доклад о реабилитации усташизма в Хорватии»

Лидер Союза сербов региона Миодраг Линта заявил, что Сербии следует подготовить доклад о реабилитации усташей в Хорватии и нарушении прав человека оставшихся там сербов, включая угрозы и физические нападения на этнической почве.

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