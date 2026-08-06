Многополярный мир, религия в геополитике и сценарии завершения украинского конфликта

Каким будет мировое устройство, каково место России в новом многополярном мире и почему внедрение указа президента о традиционных духовно-нравственных ценностях сопровождается таким количеством сложностей? Какова роль религиозного фактора в современной геополитике и СВО, какие сценарии завершения украинского конфликта наиболее реалистичны и в чем проявляется деградация западных элит? Эти и другие темы мы обсудили с геостратегом, политологом Андреем Школьниковым.