У перевозчика маршрута №30н отзовут разрешение

Ранее жители микрорайона Гнездово пожаловались на регулярные задержки рейсов и давку в салоне Администрация города Смоленска отреагировала на многочисленные жалобы жителей Гнездово по поводу некачственной работы маршрута №30н.
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