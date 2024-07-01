"Игра в догонялки". Почему повысили тарифы ЖКХ и поможет ли это модернизации отрасли

АНГЕЛ АНГЕЛ

Интересно, кто нибудь в России с 90 годов хоть раз получил перерасчет за коммунальные платежи, в частности за отопление и горячее водоснабжение? В России что средняя температура ежегодно в зимний период одинаковая? Да нет и зимы стали теплее, а значит и затраты на отопление и горячее водоснабжение должны ежегодно перерасчитываться в зависимости от средней температуры. Но этого нет, а теперь посчитайте сколько в масштабах России отмывается денег компаниями, которые предоставляют горячее водоснабжение и отопление? Где эти средства и куда они уходят? Второй вопрос как так получается, что тарифы на ЖКХ в России средние, а пенсии и зарплаты нет, так еще и такие как наши "СИРОТЫ" "народные" избранники и прочие освобождены или имеют льготы по оплате услуг ЖКХ. Ну тогда получается если у них льготы, то народ за них оплачивает или тарифы завышены и не соответствуют реальной их стоимости. То что строительство, стройматериалы, ЖКХ, ввоз пришлые и их крышевание сфера влияния и обогащения Хуснуллинской мафиозной семьи это все знают и при этом ни кто с этим гадюшником в России не хочет разбираться. На сегодня рост тарифов ЖКХ опережает размер индексации социальных пенсий... Ау Голикова, Котяков "народные" избранники и т.д. у вас как с математикой или вы жертвы ЕГЭ? Ну как могут существовать предприятия предоставляющие услуги ЖКХ и не банкротиться, если неплатежи среди населения неспособного их оплачивать растут? Конечно второго Белоусова и Бастрыкина нет и им не разорваться, а чем занимается счетная палата, где народный фронт и прочие борцы за справедливость, коррупцией? Когда не на словах, а на деле разберутся с формированием тарифов на ЖКХ, будут реальные тарифы и качество услуг ЖКХ будет соответствовать этим тарифам или это очередная черная дыра и так останется сферой коррупции и воровства? Прежде чем повышать тарифа надо навести ревизию и порядок...