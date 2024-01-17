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В Архангельске начинают строительство нового газопровода

В Архангельске начинают строительство нового газопровода

В Архангельске начинают строительство нового газопровода протяженностью 27 километров. Он позволит обеспечить природным топливом объекты Маймаксанского, Соломбальского и Северного округов областного центра.

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