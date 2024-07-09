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Здоровая печень — гармония внутри: лечим печень йогой

Комплекс асан, специально разработанных для печени, поможет для укрепить этот незаменимый орган. Существует теория, что любая болезнь человека, начиная с простуды и заканчивая раковой опухолью, служит сигналом какого-то нарушения в системе, объединяющей разум, тело и эмоции.

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