Путин распорядился поддержать российских аграриев

Президент поручил разработать дополнительные меры поддержки. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить список дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей и представить ему доклад до 1 октября.
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