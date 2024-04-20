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Путин распорядился поддержать российских аграриев

Путин распорядился поддержать российских аграриев

Президент поручил разработать дополнительные меры поддержки. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить список дополнительных мер поддержки сельхозпроизводителей и представить ему доклад до 1 октября.

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