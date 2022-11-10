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«Ференцварош» Черчесова вырвал победу на 90+2, дважды уступая по ходу матча

«Ференцварош» одержал волевую победу над «Пакшем» (3:2) в 15-м туре чемпионата Венгрии. Команда Станислава Черчесова дважды уступала по ходу матча, забив победный гол на 92-й минуте.

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