На улице и в квартирах заметно похолодало, но отопления в ближайшие 2,5 недели в Омске точно не будет.
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На улице и в квартирах заметно похолодало, но отопления в ближайшие 2,5 недели в Омске точно не будет.
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