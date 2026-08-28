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Зеленский поручил сдачу Славянско-Краматорского укрепрайона отпетым неонацистам

Зеленский поручил сдачу Славянско-Краматорского укрепрайона отпетым неонацистам

На фоне того, что российские войска прорвали первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона, Владимир Зеленский объявил об укреплении его обороны двумя обновленными подразделениями под руководством самых одиозных неонацистов Украины.

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