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Военные новости ★ спецоперация

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Зеленский: Переданная Германией дополнительная батарея ЗРК Patriot усилит

Зеленский: Переданная Германией дополнительная батарея ЗРК Patriot усилит украинскую ПВО Германия поставила Украине давно обещанную дополнительную батарею ЗРК Patriot.

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