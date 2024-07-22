Зеленский: Переданная Германией дополнительная батарея ЗРК Patriot усилит украинскую ПВО Германия поставила Украине давно обещанную дополнительную батарею ЗРК Patriot.
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Зеленский: Переданная Германией дополнительная батарея ЗРК Patriot усилит украинскую ПВО Германия поставила Украине давно обещанную дополнительную батарею ЗРК Patriot.
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