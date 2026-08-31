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"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме

"Крымчане сами хотели спасения": финский журналист удивил Запад правдой о референдуме

Финский общественник и военный корреспондент Кости Хейсканен заявил, что никакой оккупации Крыма не было: жители полуострова сами стремились воссоединиться с Россией.

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