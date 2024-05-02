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Чемпионат Англии. «Челси» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Чемпионат Англии. «Челси» против «Тоттенхэма». Онлайн-трансляция начнется в 21:30

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:30 по московскому времени. Чемпионат Англии Перенесенный матч 26-го тура Челси – Тоттенхэм Дата проведения 2 мая, 21.

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