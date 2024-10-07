В Перми выяснили, как эффективно сохранить данные после испытаний высокотехнологичных изделий

Исследование опубликовано в журнале «Электротехника, информационные технологии, системы управления». Исследование проведено в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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