Премьера документального фильма ГТРК «Татарстан» «Операция «Кассам» состоится 20 декабря

Большая премьера на телеканале «Россия 24» Татарстан уже в эту пятницу, в день работников органов безопасности России мы покажем эксклюзивный фильм Эльмиры Заляевой и Ильдара Галяутдинова о ликвидации одной из самых масштабных террористических группировок в Татарстане «Операция «Кассам».
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