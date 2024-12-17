Премьера документального фильма ГТРК «Татарстан» «Операция «Кассам» состоится 20 декабря

Большая премьера на телеканале «Россия 24» Татарстан уже в эту пятницу, в день работников органов безопасности России мы покажем эксклюзивный фильм Эльмиры Заляевой и Ильдара Галяутдинова о ликвидации одной из самых масштабных террористических группировок в Татарстане «Операция «Кассам».