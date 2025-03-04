TSMC построит в США ещё пять предприятий, увеличив инвестиции до $165 млрд На нач...

TSMC построит в США ещё пять предприятий, увеличив инвестиции до $165 млрдНа начальном этапе, когда руководство TSMC договаривалось с властями США о строительстве в Аризоне трёх предприятий по обработке кремниевых пластин, речь шла об инвестициях в размере $65 млрд.
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