TSMC построит в США ещё пять предприятий, увеличив инвестиции до $165 млрд На нач...

TSMC построит в США ещё пять предприятий, увеличив инвестиции до $165 млрдНа начальном этапе, когда руководство TSMC договаривалось с властями США о строительстве в Аризоне трёх предприятий по обработке кремниевых пластин, речь шла об инвестициях в размере $65 млрд.