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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» проиграл «Далласу» во 2-м матче серии (3:5), сделав 3:4 после 0:4. Был шанс на рекордный 2-й подряд камбэк

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Эвеланш» (1-1). После двух периодов техасцы вели со счетом 4:0.

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