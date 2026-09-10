Банк России установил новый официальный курс доллара ниже 85 рублей

Банк России на 11 сентября 2026 года установил официальный курс доллара на уровне 84,3508 рублей, что на 1 рубль 10,86 копеек ниже предыдущего значения.
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