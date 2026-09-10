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Регионы России

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Банк России установил новый официальный курс доллара ниже 85 рублей

Банк России установил новый официальный курс доллара ниже 85 рублей

Банк России на 11 сентября 2026 года установил официальный курс доллара на уровне 84,3508 рублей, что на 1 рубль 10,86 копеек ниже предыдущего значения.

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