Сбитые ракеты и горящая нефтебаза: над Россией уничтожили более 40 дронов

Системы ПВО за ночь уничтожили 42 дрона, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, 20 БПЛА были сбиты над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской и один над Кубанью.
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