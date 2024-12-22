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Сбитые ракеты и горящая нефтебаза: над Россией уничтожили более 40 дронов

Сбитые ракеты и горящая нефтебаза: над Россией уничтожили более 40 дронов

Системы ПВО за ночь уничтожили 42 дрона, сообщает Минобороны России. По данным ведомства, 20 БПЛА были сбиты над Орловской областью, по восемь — над Ростовской и Брянской, пять — над Курской и один над Кубанью.

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