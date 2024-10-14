Грузин и украинец объявлены в международный розыск за теракт на Крымском мосту

В рамках расследования теракта на Керченском мосту, который произошел 8 октября 2022 года, были выявлены новые доказательства причастности двух подозреваемых - гражданина Грузии Александра Инасаридзе и гражданина Украины Сергея Андрейченко.
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