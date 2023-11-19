Монголия стала первым в Азии покупателем новой американской легкой бронемашины

ВПК США продолжает расширять свою экспансию на панете. Стало известно, что скоро Монголия окажется первой страной-покупателем и эксплуатантом новой американской легкой бронемашины (армейского внедорожника) Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4 в Азии.
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