Монголия стала первым в Азии покупателем новой американской легкой бронемашины

ВПК США продолжает расширять свою экспансию на панете. Стало известно, что скоро Монголия окажется первой страной-покупателем и эксплуатантом новой американской легкой бронемашины (армейского внедорожника) Oshkosh JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) с колесной формулой 4x4 в Азии.