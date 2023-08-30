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US Open. 2-й круг. Мирра Андреева сыграет с Гауфф, Аванесян – с Остапенко, Калинская встретится с Кырстей, Швентек – с Сэвилл, Квитова – с Возняцки

Элина Аванесян встретится с Аленой Остапенко, Ига Швентек – с Дарьей Сэвилл. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Второй круг Мирра Андреева (Россия)  Коко Гауфф (США) Дата проведения 30 августа, 19.

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