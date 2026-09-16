За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 14-50 в Ивановском районе на 178 километре автомобильной дороги Р-132 «Золотое Кольцо» 45-летний водитель автомобиля «Фольксваген Туарег» совершил столкновение с движущимся впереди попутно автомобилем «Фольксваген Тигуан», под управлением 37-летней женщины.
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