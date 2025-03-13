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Николай Патрушев рассказал, кому выгоден срыв переговоров по Украине

Николай Патрушев рассказал, кому выгоден срыв переговоров по Украине

Самые важные тезисы интервью помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева журналу "Национальная оборона"В срыве переговоров по Украине и установлении между Россией и США нормальных отношений заинтересована, прежде всего, Великобритания, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

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