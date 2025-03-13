Николай Патрушев рассказал, кому выгоден срыв переговоров по Украине

Самые важные тезисы интервью помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева журналу "Национальная оборона"В срыве переговоров по Украине и установлении между Россией и США нормальных отношений заинтересована, прежде всего, Великобритания, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.