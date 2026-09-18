Ямаль о «Реале»: «Класико как война – воспитанники Ла Масии понимают это сразу, Рэшфорд осознал во 2-м матче. Я бы хотел сыграть с ними в ЛЧ, там мы не встречались»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль хотел бы сыграть против « Реала » в Лиге чемпионов. О значимости класико «В первом класико Рэшфорда , когда мы уступили 1:2 на « Сантьяго Бернабеу », я наблюдал за его игрой и думал: «Он еще не понимает, что такое класико».