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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузьменко продлил безголевую серию до 25 матчей. У него 1+9 в 29 играх за «Калгари» в сезоне

Форвард «Калгари» не отметился результативными действиями в игре с «Голден Найтс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

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