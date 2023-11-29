В минздраве определили, когда и сколько часов школьник должен делать домашнее задание

Минздрав и Роспотребнадзор разработали рекомендации для снижения утомляемости школьников.Чтобы школьник не переутомился от учебы, на выполнение домашнего задания у него должно уходить не больше 3,5 часов.
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