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В минздраве определили, когда и сколько часов школьник должен делать домашнее задание

В минздраве определили, когда и сколько часов школьник должен делать домашнее задание

Минздрав и Роспотребнадзор разработали рекомендации для снижения утомляемости школьников.Чтобы школьник не переутомился от учебы, на выполнение домашнего задания у него должно уходить не больше 3,5 часов.

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